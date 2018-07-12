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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 18:05 12.07.2018 - 18:05

Москва/Париж. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Из собранных у игроков чемпионата мира по футболу 2018 года почти 4 тысяч образцов ни одного положительного допинг-теста не выявлено, сообщает Международная федерация футбола (ФИФА).

"ФИФА может сегодня объявить, что до сих пор анализ всех допинг-тестов, проведенных до и во время соревнований, не дал положительного результата", - говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

Предварительный тестовый пул составлял более 1500 игроков, но в итоге он был увеличен. Всего с января проведено 2037 тестов, что позволило собрать 3985 образцов.

В среднем каждый игрок из оставшихся четырех команд (в финале и матче за 3-е место) был протестирован 4,41 раза с января, некоторые тестировались восемь раз.

Вместе с тем ФИФА отмечает, что у одного игрока тест дал положительный результат, но у него есть терапевтическое исключение, разрешающее применение данного препарата.

Все собранные образцы будут храниться в течение десяти лет и будут доступны для потенциального повторного тестирования.

1ас др

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