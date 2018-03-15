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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 17:22 15.03.2018 - 17:22

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) планирует в ближайшее время создать мировую женскую лигу. Как пишет The New York Times, глава федерации Джанни Инфантино уже на этой неделе попросит исполнительный комитет ФИФА одобрить соответствующие планы.

Согласно этим планам, в мировую лигу войдут 16 лучших женских сборных, а первый чемпионат стартует в 2020 году.

ФИФА также намерена создать четыре региональные лиги женского футбола, чтобы подстегнуть развитие этого спорта по всему миру.

Инвестиции в женский футбол были важной частью предвыборной кампании Дж.Инфантино в 2015 году.

В настоящее время в женском футболе всего два ключевых международных события, каждое из которых проводится раз в четыре года: Чемпионат мира и Летние Олимпийские игры. Предполагается, что новая лига повысит интерес к женскому футболу и создаст новые возможности для профессиональных спортсменок.

Служба финансово-экономической информации

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