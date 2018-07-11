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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 20:02 11.07.2018 - 20:02

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Международная федерация футбола призывает власти Саудовской Аравии остановить незаконные действия интернет-канала beoutQ, который транслирует матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает пресс-служба ФИФА.

"ФИФА заметила, что пиратская организация "beoutQ" продолжает незаконно транслировать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. ФИФА наняла адвоката для судебного преследования в Саудовской Аравии и работает вместе с другими владельцами прав, интересы которых также были затронуты. ФИФА настоятельно призывает власти Саудовской Аравии и других стран, где эти незаконные действия были поддержаны, активно бороться с пиратством", - говорится в сообщении.

15 июня сообщалось о том, что ФИФА обнаружила интернет-канал, который вел незаконную трансляцию матча открытия чемпионата мира по футболу 2018 года Россия - Саудовская Аравия для стран Магриба и Ближнего Востока, и который называется "beoutQ".

Матч Россия - Саудовская Аравия состоялся 14 июня на стадионе "Лужники" и закончился со счетом 5:0 в пользу россиян.

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