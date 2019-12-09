Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 14:32

Париж. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Российским спортсменам, в соответствии с решением WADA, в течение четырех лет точно будет запрещено выступать под флагом своей страны, а вопрос о гимне еще нуждается в проработке, заявил председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор.

"Флаг использоваться не может", - сказал он на пресс-конференции в Лозанне.

Тэйлор подчеркнул, что та же участь должна постигнуть и российский гимн: раз спортсмены не могут представлять свою страны, значит и гимн в честь этой страны исполнять на соревнованиях нельзя. Однако, по его словам, данный вопрос предстоит окончательно на более позднем этапе - в ходе составления рекомендаций WADA для устроителей соревнований.

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