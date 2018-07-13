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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 18:35 13.07.2018 - 18:35

Лондон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Британские следователи обнаружили в доме отравленного британца Чарли Роули в Эймсбери емкость, в которой содержалось нервно-паралитическое вещество, говорится в заявлении Скотланд-Ярда, опубликованном в пятницу.

"В среду, 11 июля, маленький флакон был найден в ходе обыска в доме Ч.Роули в Эймсбери", - отмечается в сообщении.

По данным полиции, специалисты провели анализ обнаруженной емкости и подтвердили, что вещество, которое содержалось внутри, соответствует составу "Новичка".

"Дальнейшие тесты будут проведены для того, чтобы установить, принадлежит ли это вещество к той же партии, которой отравили Сергея и Юлию Скрипалей в марте. Этот вопрос остается главным приоритетом полиции", - подчеркнули в Скотланд-Ярде.

30 июня в городе Эймсбери мужчина и женщина были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Затем женщина скончалась.

Позднее британская полиция сообщила, что пара получила отравление якобы в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, в марте в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

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