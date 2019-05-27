Брюссель. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Выборы в Европейский парламент (ЕП) в Бельгии выиграли фламандские националисты и ультраправые, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЕП.
Националистический "Новый фламандский альянс" (N-VA) получил 13,51% голосов избирателей.
Второе место у крайне правой партии "Фламандский интерес" (Vlaams Belang). У нее 11,53%. У обеих партий сепаратистская идеология.
Третий результат у франкофонной Социалистической партии - 10,46%.
Далее следуют "Открытые фламандские либералы и демократы" (Open Vlaamse Liberalen en Democraten) - 9,55%.
За ними идет Христианско-демократическая и фламандская партия - 8,72%.
На шестом месте - франкоязычные "зеленые" (Ecolo) - 7,79%.
И франкофонное "Реформаторское движение" премьер-министра страны Шарля Мишеля пробилось лишь на седьмое место - 7,63%.
В Бельгии 26 мая одновременно с европейскими проходили и национальные парламентские выборы.
Самое большое число мест - 25 - досталось N-VA и в федеральном парламенте Бельгии - Палате представителей. Второй результат у франкофонных социалистов - 20 депутатских мест. Третий - у "Фламандского интереса" с 18 местами. Ультраправые получили на 15 мандатов больше, чем в парламенте предыдущего состава.
Далее идут "Реформаторское движение" - 14 мест, Ecolo - 13 мест (плюс 7 по сравнению с предыдущими выборами).
Заметного прогресса добилась крайне левая Партия труда Бельгии. У нее 12 мандатов. Все они завоеваны на этих выборах.
1ов тг