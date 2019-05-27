Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 2:29

Брюссель. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Выборы в Европейский парламент (ЕП) в Бельгии выиграли фламандские националисты и ультраправые, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЕП.

Националистический "Новый фламандский альянс" (N-VA) получил 13,51% голосов избирателей.

Второе место у крайне правой партии "Фламандский интерес" (Vlaams Belang). У нее 11,53%. У обеих партий сепаратистская идеология.

Третий результат у франкофонной Социалистической партии - 10,46%.

Далее следуют "Открытые фламандские либералы и демократы" (Open Vlaamse Liberalen en Democraten) - 9,55%.

За ними идет Христианско-демократическая и фламандская партия - 8,72%.

На шестом месте - франкоязычные "зеленые" (Ecolo) - 7,79%.

И франкофонное "Реформаторское движение" премьер-министра страны Шарля Мишеля пробилось лишь на седьмое место - 7,63%.

В Бельгии 26 мая одновременно с европейскими проходили и национальные парламентские выборы.

Самое большое число мест - 25 - досталось N-VA и в федеральном парламенте Бельгии - Палате представителей. Второй результат у франкофонных социалистов - 20 депутатских мест. Третий - у "Фламандского интереса" с 18 местами. Ультраправые получили на 15 мандатов больше, чем в парламенте предыдущего состава.

Далее идут "Реформаторское движение" - 14 мест, Ecolo - 13 мест (плюс 7 по сравнению с предыдущими выборами).

Заметного прогресса добилась крайне левая Партия труда Бельгии. У нее 12 мандатов. Все они завоеваны на этих выборах.

1ов тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!