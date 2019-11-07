Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 12:25

Токио. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг слабо выросли в ожидании новостей о ходе согласования торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific увеличился на 0,3%.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, не смогут встретиться для подписания соглашения о первом этапе урегулирования торгового спора ранее декабря, сообщили западные СМИ со ссылкой на источники.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в связи с чем Вашингтон отказался от увеличения пошлин на товары китайского экспорта общим объемом $250 млрд c 25% до 30%, которое было запланировано на 15 октября. Трамп сообщил, что, по условиям соглашения, КНР увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд.

Предполагалось, что лидеры двух стран подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако президент страны Себастьян Пиньера отказался принимать саммит из-за внутренних проблем в стране.

Утром в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства торговли КНР Гао Фэна сообщило, что Китай и США согласились на поэтапное снижение импортных пошлин.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов выросли на 0,11% и на 0,22% соответственно. При этом подъем второго из этих индикаторов продолжался третий день подряд.

Цена акций производителя оптики Olympus взлетела на 15,2%, став лидером подъема.

Toyota Motor увеличила операционную прибыль во втором квартале 2020 финансового года выше прогноза и объявила программу выкупа собственных акций объемом 200 млрд иен ($1,8 млрд). На этой новости бумаги автопроизводителя подорожали на 1,1%.

Также выросла цена акций интернет-компании Rakuten (+2%), нефтедобывающей Inpex (+0,4%) и крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+0,7%).

Между тем стоимость Mitsubishi Motors упала на 6,8%, сталепроизводителя Kobe Steel - на 5,5%.

Телекоммуникационная группа SoftBank в июле-сентябре зафиксировала операционный убыток впервые за последние 14 лет на фоне списания стоимости ряда крупных инвестиций, включая WeWork и Uber. Котировки акций компании снизились на 2,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite за день практически не изменился, гонконгский Hang Seng вырос на 0,57%.

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings уменьшилась по итогам торгов в Гонконге на 0,1%, банка HSBC - на 0,25%.

Значение южнокорейского индекса Kospi в четверг поднялось всего на 0,01%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. снизилась на 0,75%, в то время как акции другого представителя этой отрасли SK Hynix подорожали на 0,1%.

Увеличилась цена акций автопроизводителя Kia Motors - на 1,3%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 вырос по итогам торгов на 1% вслед за финансовым сектором. Дневной подъем индекса стал максимальным с 16 октября.

В лидерах роста были акции Commonwealth Bank of Australia (CBA), крупнейшего банка страны по капитализации, подорожавшие на 1,3%, а также National Australia Bank - на 2,2%.

Между тем рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 0,4%, нефтепроизводителя Santos - на 1,5%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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