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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 8:05 25.05.2018 - 08:05

Токио. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу движутся без единой динамики.

Негативное влияние на настроение инвесторов продолжают оказывать опасения, связанные со срывом саммита США-КНДР.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка уменьшился на 0,2%.

Японский Nikkei 225 к 8:15 мск увеличился на 0,18%, в то время как Topix потерял 0,17%. С начала текущей недели индикаторы опустились соответственно на 2,1% и 2,4%.

В том числе снижаются цены акций крупнейших банков: Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 1%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 0,9%, Mizuho Financial Group Inc. - на 0,5%.

Кроме того, дешевеют бумаги автопроизводителей, включая Toyota Motor Corp. - на 1,3% и Honda Motor Co. - на 0,7%.

При этом повышается стоимость железнодорожных операторов Central Japan Railway - на 1,8% и East Japan Railway- на 1%, а также авиакомпаний ANA - на 3,3% и Japan Airlines - на 2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:45 МСК снизилось на 0,19%.

При этом капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. увеличилась на 2,5%, другого представителя той же отрасли SK Hynix Inc. - на 1,1%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 8:50 МСК уменьшился на 0,03%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. упала на 2,5% и 0,9% соответственно.

В то же время дорожают акции крупнейших австралийских банков National Australia Bank - на 2%, Australia & New Zealand Banking - на 0,7% и Commonwealth Bank of Australia - на 0,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК потерял 0,31%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,43%.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на гонконгской бирже уменьшился на 1,1%.

Вслед за падением нефтяных котировок снижается цена акций нефтепроизводителей, включая CNOOC - на 2,5% и PetroChina - на 2,9%.

При этом на фоне повышения интереса инвесторов к золоту как защитному активу повышается стоимость производителей драгметалла, в том числе Zhaojin Mining Industry - на 2,2%, Lingbao Gold Group - на 1,7%, Western Region Gold - на 3,1%.

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