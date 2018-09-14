Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 8:13 14.09.2018 - 08:13

Токио. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в пятницу, в том числе на фоне ожидания новых торговых переговоров между США и Китаем.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:24 МСК увеличились соответственно на 0,98% и 0,93%. При этом первый индикатор достиг максимальной отметки за семь последние месяцев.

Котировки акций Fujifilm выросли на 4,3%, Murata Manufacturing - на 5,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК вырос на 0,06%. Сдерживающее влияние на рынок оказали слабые статданные.

Объем инвестиций в основные фонды КНР в январе-августе увеличился на 5,3% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Это минимальные темпы подъема более чем за четверть века, с момента начала ведения расчетов данного показателя в 1992 году, отмечает MarketWatch. Экономисты в среднем ожидали повышения на 5,5%.

"Если инвестиции, особенно инфраструктурные, не смогут восстановиться в сентябре, риски для экономического роста будут очень высокие", - отмечает экономист Standard Chartered Шуан Дин.

Гонконгский индикатор Hang Seng к 8:35 МСК подскочил на 0,97%. В том числе курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. повысился на 1,8%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:45 МСК выросло на 1,31%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. поднялась на 3,6%, другого представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - на 3,9%.

Цена акций автопроизводителя Hyundai повысилась на 0,4%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 8:46 МСК прибавил 0,72%.

Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. выросла на 1,7%, Rio Tinto - на 1,5%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

оь им вв*

Neuer Inhalt Horizontal Line