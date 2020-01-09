Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 7:24

Токио. 9 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют уверенную позитивную динамику на фоне ослабления опасений относительно эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка взлетел на 1,2%.

Президент США Дональд Трамп объявил о решении применить новые экономические санкции против Ирана.

"США немедленно введут дополнительные экономические санкции против иранского режима", - сказал Трамп в среду в Белом доме в ходе заявления о планах разрешения иранского кризиса. Он не уточнил, в чем будут заключаться ограничительные меры.

Трамп отметил, что его администрация одновременно продолжит изучать варианты ответных действий после проведенного Ираном обстрела баз в Ираке, на которых находятся американские военные.

"Как кажется, Иран отступил, что является хорошим обстоятельством для всех вовлеченных (в ситуацию - ИФ) сторон и очень хорошей вещью для мира", - отметил он.

Президент США также заявил, что Вашингтон готов вести дело к миру со всеми, кто этого желает.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:57 МСК подскочили соответственно на 2,35% и на 1,71%. Для Topix это максимальный прирост с начала ноября.

Котировки акций телекоммуникационной SoftBank Group выросли на 4,7%.

Кроме того, на 1,9% дорожают бумаги производителя электроники Sony, на 2,6% - Fast Retailing, на 0,9% - автомобильной компании Toyota Motor.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:02 МСК поднялся на 0,69%, гонконгский Hang Seng - на 1,25%.

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Китае в декабре остались на максимальном уровне с января 2012 года - 4,5% в годовом выражении - на фоне продолжающегося стремительного повышения цен на свинину, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. В декабре по сравнению с предыдущим месяцем показатель не изменился. Эксперты в среднем оценивали инфляцию в 4,7% в годовом и на 0,3% в помесячном выражении, свидетельствуют данные Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в декабре сократились на 0,5% в годовом выражении, сообщило ГСУ. Консенсус-прогноз экспертов предполагал сокращение на 0,4%.

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings растет в ходе торгов в Гонконге на 1,8%, China Construction Bank - на 1,2%, страховщика AIA - на 1,3%.

Между тем дешевеют акции нефтепроизводителей, включая CNOOC - на 0,7% и PetroChina - на 1,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:17 МСК увеличилось на 1,33%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. повысилась на 2,3%.

При этом цена акций LG Electronics падает на 2,1%. Производитель потребительской электроники прогнозирует рост операционной прибыли в четвертом квартале 2019 года на 30%, однако этот прогноз оказался существенно ниже ожиданий рынка.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 0,83% и достиг рекорда.

В число лидеров повышения вошли акции одного из крупнейших банков страны Commonwealth Bank of Australia (+0,7%).

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла соответственно на 1,2% и на 1,3%.

При этом подешевели бумаги нефтепроизводителей Santos - на 0,2%, Beach Energy - на 2,2%, Woodside Petroleum - на 1,5%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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