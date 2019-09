Токио. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник изменяются незначительно и без единой динамики, отражая, в том числе, слабые колебания американского рынка акций по итогам предыдущей сессии.

Основное внимание инвесторов в ближайшее время будет сосредоточено на заседаниях Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы, которые пройдут на этой и следующей неделе соответственно.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка незначительно снизился.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix увеличились к 8:43 МСК соответственно на 0,24% и на 0,28%.

В число лидеров повышения входят акции банков, в том числе крупнейшего Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (+3,6%) и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (+3%).

Также дорожают бумаги автопроизводителей, включая Toyota Motor (+1,1%), Nissan Motor (+3,2%) и Honda Motor (+2%).

Накануне главный исполнительный директор Nissan Хирото Саикава заявил о том, что уйдет в отставку 16 сентября на фоне скандала с завышением его вознаграждения. Временно исполняющим обязанности CEO станет операционный директор Ясухиро Ямаучи. Компания рассчитывает определиться с постоянным преемником до конца октября.

В то же время снижается стоимость акции косметической компании Shiseido (-3,1%) и производителя бытовой электроники Sony (-2%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:48 МСК снизился на 0,14%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,05%.

Темпы роста потребительских цен в Китае в августе остались на максимальном уровне за полтора года из-за сохраняющегося повышения стоимости продуктов питания, в то время как цены производителей снизились.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,8% в годовом выражении после подъема на аналогичную величину в июле, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Средний прогноз аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, предполагал подъем показателя на 2,6%.

Цены производителей (индекс PPI) в августе снизились на 0,8% после сокращения на 0,3% в предшествующий месяц, сообщило ГСУ. Эксперты ожидали в среднем падения на 0,9%.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на торгах в Гонконге дешевеют на 0,6%.

При этом растет цена акций CNOOC (+2,3%) и China Life Insurance (+0,8%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:04 МСК увеличилось на 0,68%.

В том числе рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. повышается на 0,1%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - снижается на 1,5%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:04 МСК опустился на 0,63%.

Котировки бумаг крупнейшей золотодобывающей компании страны Newcrest Mining упали более чем на 4%, оператора платных автодорог Transurban - на 2,8%.

