Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 10:58

Токио. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник выросли, исключением стали фондовые индексы материкового Китая.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific прибавил 1%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов взлетели соответственно на 2,15% и 2,57%. При этом подъем продемонстрировали все 33 отраслевые группы Topix.

Таким образом, рынки отыграли часть падения понедельника, которое стало максимальным с начала текущего года для Японии и сводного индикатора региона.

На этой неделе рынки ждут возобновления американо-китайских переговоров о торговле, делегация представителей США нанесет визит в Китай. Кроме того, во вторник начался Боаоский азиатский форум ("восточный Давос") - основная конференция Китая и других стран АТР для обсуждения экономических тем.

Более 1,5 тыс. японских компаний закрыли реестры акционеров перед предстоящими дивидендными выплатами, что вызвало повышение котировок их акций. В частности, бумаги автопроизводителя Toyota Motor подорожали на 2,3%, Sony - на 3%, Central Japan Railway - на 4,8%.

Кроме того, акции крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing прибавили в цене 0,3%, нефтяной компании Inpex - 1,5%.

Бумаги Nintendo подорожали на 4,8%. Компания объявила о намерении выпустить этим летом две новых версии игровой консоли Switch.

Значение южнокорейского индекса Kospi во вторник поднялось на 0,18%.

При этом капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,55%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 0,3%. Samsung Electronics предупредил о том, что финансовые показатели по итогам первого квартала будут ниже прогнозов из-за слабых продаж дисплеев и чипов памяти.

Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 1,51% - до 2997,1 пункта. После скачка более чем на 20% с начала текущего года, он закрылся "в минусе" второй день подряд и завершил день ниже психологически важной отметки в 3000 пунктов.

Гонконгский индикатор Hang Seng поднялся на 0,15%.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. и AAC Technologies Holdings, поставщика компонентов для Apple, опустились на торгах в Гонконге на 0,7% и 3% соответственно.

В то же время капитализация нефтяной компании CNOOC выросла на 2,2%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,07%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 1,1%, второй по величине Rio Tinto - на 0,7%, еще одного представителя данной отрасли Fortescue Metals - на 1,7%.

Между тем сдерживающее влияние на подъем рынка оказало снижение котировок акций нефтепроизводителей, включая Oil Search и Woodside Petroleum - на 1%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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