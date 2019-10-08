Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 13:02

Токио. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник выросли в ожидании торговых переговоров между США и Китаем, которые пройдут в конце этой недели в Вашингтоне.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific увеличился на 0,6%.

Ларри Кадлоу, главный экономический советник президента США Дональда Трампа, в понедельник заявил, что Белый дом открыт для краткосрочной сделки, если в какой-то момент будет виден план по решению структурных вопросов. Он также похвалил Китай за то, что в последнее время тот "стал немного более активным", о чем свидетельствуют возросшие закупки сельскохозяйственных товаров в США, сообщает MarketWatch.

В свою очередь президент США сказал, что есть хорошие перспективы для достижения соглашения с Китаем и завершения длящейся год тарифной войны. Однако он добавил, что не будет удовлетворен частичной сделкой.

Также в понедельник США и Япония подписали торговое соглашение. Трамп назвал его "очень сильным и потрясающим". По его мнению, оно пойдет на пользу американским фермерам, так как договор упростит доступ американских сельхозпроизводителей на японский рынок.

Президент пояснил, что сделка откроет японский рынок для американских товаров стоимостью в $7 млрд. В обмен на это он пообещал отмену пошлин на ряд японских товаров, экспортируемых в США.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix увеличились по итогам торгов соответственно на 0,99% и на 0,87%.

Выросли котировки акций сталелитейной компании Japan Steel Works (+3,6%), автопроизводителя Toyota Motor (+1,5%) и крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+1,2%).

Крупнейший в Японии производитель косметики Shiseido Co. купил известный американский бренд Drunk Elephant за $845 млн. Котировки акций Shiseido увеличились на 1,8%.

Биржи материкового Китая возобновили работу после недельного перерыва в связи с государственными праздниками: индекс Shanghai Composite поднялся на 0,29%. В то же время гонконгский Hang Seng прибавил за день 0,28%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в сентябре неожиданно упал до минимума за семь месяцев - 51,3 пункта по сравнению с 52,1 пункта в августе. Тем не менее, сводный показатель для услуг и промышленности поднялся до самой высокой отметки за пять месяцев и составил 51,9 пункта против 51,6 пункта. Значение индикаторов выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности, ниже - на ослабление.

Оператор гонконгской биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) отказался от планов слияния с Лондонской фондовой биржей (LSE), руководство которой ранее отвергло эту сделку. Котировки акций HKEx поднялись на 2,3%.

Цена бумаг Geely Automobile, которая владеет шведской Volvo Cars, увеличилась на 2,6% на торгах в Гонконге. Накануне автопроизводители объявили о том, что объединят подразделения, занимающиеся производством двигателей, и выделят их в отдельную компанию.

Кроме того, подорожали акции нефтепроизводителя PetroChina (+1,3%), интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. (+0,3%).

Значение южнокорейского индекса Kospi во вторник подскочило на 1,21%.

Крупнейший мировой производитель смартфонов и полупроводников Samsung Electronics Co. сообщил, что оценивает падение операционной прибыли в третьем квартале примерно в 56% - до 7,7 трлн вон ($6,4 млрд). Это лучше среднего прогноза аналитиков, опрошенных S&P Global Market Intelligence, в 7,2 трлн вон. Стоимость акций Samsung повысилась на 2,4%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,45%.

Котировки бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличились соответственно на 0,7% и на 1,1%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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