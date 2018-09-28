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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 13:13 28.09.2018 - 13:13

Токио. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершают неделю на позитивной ноте, исключением стал южнокорейский рынок.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,3% вслед за телекоммуникационными и энергетическими компаниями.

По итогам третьего квартала Nikkei 225 поднялся на 6,7%, Kospi - на 1,3%, а лидером роста среди азиатских индексов стал таиландский SET - 9,9%. Наиболее существенно снизились Hang Seng (-4,3%) и Shanghai Composite (-1,9%).

Японские индексы Nikkei 225 и Topix в пятницу увеличились соответственно на 1,36% и 0,95%. Поддержку рынку оказало, в том числе, снижение курса иены до минимума за девять месяцев относительно доллара США.

Значение Nikkei 225 превысило январский максимум и вернулось к отметкам, которые последний раз наблюдались в 1991 году, отмечает MarketWatch. Оба основных японских индекса в сентябре выросли более чем на 5%, что является лучшим показателем среди азиатских рынков.

Цена акций производителя электроники Sony Corp. подскочила на 4,5%, автопроизводителя Toyota Motor Corp. - на 1,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1,06%. В частности, подорожали на 1,9% бумаги страховщика Ping An Insurance Co.

Гонконгский индикатор Hang Seng по итогам сессии поднялся на 0,26%.

При этом курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снизился на 0,7%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 прибавил 0,43%.

Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. выросла на 0,4%.

Кроме того, поднялась цена австралийских банков "большой четверки": Commonwealth Bank of Australia - на 1,9%, National Australia Bank - на 1,8%, Australia & New Zealand Banking - на 1,4%.

В то же время значение южнокорейского индекса Kospi за день опустилось на 0,52%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. упала на 2,2%, другого представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - на 2,5%.

Прокуратура Южной Кореи днем ранее предъявила обвинения председателю совета директоров Samsung Electronics Ли Сан Хону за то, что он препятствовал деятельности профсоюзов. Это дело затрагивает период его пребывания на посту главного финансового директора, который он занимал в 2012-2017 годах.

Цена акций автопроизводителя Hyundai Motor Co. уменьшилась на 0,8%.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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