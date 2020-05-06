Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 13:01

Токио. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду в основном выросли благодаря укреплению ожиданий восстановления глобальной экономики после того, как ряд стран начал смягчать ограничения, введенные для сдерживания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает MarketWatch.

Биржи Японии не работают, поскольку в стране продолжается череда выходных дней ("золотая неделя").

Китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов увеличился на 0,63%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,12%.

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings выросла в Гонконге на 1%.

Вслед за подъемом стоимости нефти увеличились котировки акций нефтепроизводителей, включая CNOOC - на 2,7% и PetroChina - на 3,5%.

Южнокорейский индекс Kospi повысился за день на 1,8%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 1,4%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics подорожали на 0,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,9%.

Между тем австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился в среду на 0,42%.

Розничные продажи в Австралии в марте взлетели на 8,5% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют окончательные данные статуправления страны. Это рекордное повышение показателя, которое было обусловлено панической покупкой продуктов питания (+24%) и других товаров первой необходимости на фоне введения карантинных мер в стране.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Rio Tinto на уровне "A", прогноз - "стабильный". Котировки акций одной из ведущих горнодобывающих компаний мира снизились на 0,9%.

Бумаги крупнейшего представителя данной отрасли BHP подешевели также на 0,9%.

В то же время выросла цена акций нефтепроизводителей Santos и Beach Energy - соответственно на 0,4% и 1,4%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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