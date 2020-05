Токио. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник выросли, в том числе на ожиданиях полного открытия японской экономики.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на прошлой неделе объявил о снятии режима чрезвычайной ситуации в 39 из 47 префектур. Прежнее положение сохранили в городах Токио и Осака.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в телевизионном интервью в воскресенье заявил, что текущий квартал будет крайне плохим как для рынка труда, так и для экономики в целом. Однако он ожидает относительно быстрого восстановления.

Уровень безработицы в США может подняться до 25%, ВВП упасть на 20-30% или даже больше во втором квартале из-за приостановки экономической активности, вызванной распространением коронавируса COVID-19, завил Пауэлл в эфире телеканала CBS в выходные. "Я думаю, есть хороший шанс, что в третьем квартале будет рост", - отметил он.

Глава Федрезерва предложил не сравнивать нынешнюю ситуацию с Великой депрессией. "Должен быть более короткий спад", - считает он. Рецессия 1930-х годов длилась около десяти лет.

Инвесторы позитивно восприняли выступление Пауэлла. Росту японского рынка не помешала даже новость о том, что экономика страны вошла в рецессию.

Индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов увеличились на 0,48% и 0,38% соответственно.

ВВП Японии в первом квартале снизился на 0,9% относительно предыдущих трех месяцев после падения на пересмотренные 1,9% по итогам четвертого квартала 2019 года, свидетельствуют официальные данные. Таким образом, впервые за 4,5 года в экономике страны произошла рецессия, которая обусловлена негативным влиянием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение ВВП на 1,2% в минувшем квартале, сообщает Trading Economics.

Котировки бумаг SoftBank Group выросли на 1%. Телекоммуникационная компания подтвердила намерение выкупить собственные акции на $4,7 млрд. Кроме того, основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) Джек Ма покинет совет директоров SoftBank.

Бумаги автомобильной Toyota Motor подорожали на 0,1%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 0,7%, Panasonic - на 2,1%.

Между тем акции производителя электроники Sony потеряли в цене 2,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite за день увеличился на 0,24%, гонконгский Hang Seng - на 0,58%.

Средняя цена жилой недвижимости в 70 крупнейших городах КНР в апреле выросла на 5,1% относительно того же месяца прошлого года. Это минимальные темпы подъема с июня 2018 года.

"Мы по-прежнему считаем китайские акции одним из основных инструментов долгосрочного инвестирования и подтверждаем наш стратегический рейтинг "выше рынка", - говорится в сообщении аналитиков Julius Baer. - Последние данные о деловой активности в Китае свидетельствуют о расширении восстановления, и мы ожидаем, что китайская экономика достигнет докризисного уровня производства уже в конце 2020 года, что должно поддержать рынок акций".

Лидерами роста в ходе торгов в Гонконге в понедельник являются акции нефтяных компаний, включая CNOOC Ltd (+7,8%), PetroChina Co. Ltd (+5,5%), China Petroleum & Chemical Corp. (+4%).

Кроме того, повысилась рыночная стоимость автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. - на 2,3%, телекоммуникационных China Mobile (SPB: CHL) - на 1,3% и China Unicom (Hong Kong) Ltd. - на 2,7%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 0,4%.

Между тем сильно подешевели акции производителей чипов, включая Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. (-11.4%) и AAC Technologies Holdings Inc. (-6,2%).

Южнокорейский индекс Kospi в понедельник поднялся на 0,51%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 2%, автопроизводителя Kia Motor - на 0,9%.

При этом котировки акций Asiana Airlines уменьшились на 1,3% после того, как вторая по величине авиакомпания страны завершила первый квартал с чистым убытком в 683,26 млрд вон ($556,6 млн) против 89,18 млрд вон годом ранее.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся более чем на 1% вслед за энергетическим сектором.

В частности, акций нефтепроизводителей Santos и Beach Energy подскочили соответственно на 5,9% и 4,2%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto взлетела на 4,5% и 5,8% соответственно.

