Токио. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Азиатские рынки акций во вторник в основном демонстрируют позитивную динамику.

Инвесторы ждут новостей, касающихся торговых переговоров между США и Китаем, сообщает MarketWatch. Также ожидается решение американского президента Дональда Трампа относительно введения импортных пошлин на европейские автомобили.

Трамп может объявить на этой неделе, что откладывает принятие решения о пошлинах на машины из Европейского союза, вероятнее всего, на полгода, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленный источник. Однако, добавил собеседник издания, всегда существует неопределенность вокруг окончательного решения Трампа, когда речь заходит о торговле и пошлинах.

Кроме того, в центре внимания продолжает оставаться ситуация в Гонконге, где уже более пяти месяцев продолжаются массовые протесты. По данным местных СМИ, полиция Гонконга в понедельник использовала против демонстрантов боевое оружие, и один из протестующих в результате получил ранение.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,3%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:54 МСК выросли на 0,86% и на 0,35%. При этом подъем второго из этих индикаторов продолжается шестой день подряд.

Цена акций производителя бытовой электроники Sony выросла на 1,1%, став одним из лидеров подъема. Также поднимается стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+1,7%).

Котировки бумаг автопроизводителя Toyota Motor снижаются на 0,3%, его конкурента Honda Motor - повышаются на 0,7%.

Между тем дешевеют акции интернет-компании Rakuten (-1,8%), нефтедобывающей Inpex (-0,2%) и телекоммуникационной группы SoftBank (-0,8%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:59 МСК опустился на 0,03%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,37%.

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings увеличилась в ходе торгов в Гонконге на 1,9%, финансового конгломерата Citic Ltd. - на 2,9%, банка HSBC - на 0,1%.

При этом цена акций представителя сферы недвижимости Wharf Real Estate упала на 1,8%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:18 МСК увеличилось на 0,66%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. поднимается на 1,6%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 2,3%.

Кроме того, растут котировки бумаг автопроизводителей Kia Motors и Hyundai Motor - на 1,6%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 опустился по итогам торгов на 0,29%.

В лидерах снижения были акции банков, в том числе Westpac Banking (-3,5%) и Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (-0,9%). При этом рыночная стоимость еще двух крупных австралийских банков выросла: Commonwealth Bank of Australia - на 1%, National Australia Bank - на 0,7%.

Подорожали на 1,6% бумаги авиакомпаний Qantas Airways и Virgin Australia.

Капитализация ведущей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 0,2%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

оь мв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!