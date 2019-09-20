Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 8:34

Токио. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в пятницу.

Позитивным фактором для рынков является возобновление переговоров о торговле между США и Китаем. В то же время усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке оказывает негативное влияние на настроения инвесторов.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,4%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:57 МСК вырос на 0,11%, в то время как Topix практически не изменился.

Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый центробанком страны) в августе составил 0,5% в годовом выражении после повышения на 0,6% месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей увеличились на 0,6%, как и в июле. Общий показатель инфляции в Японии в прошлом месяце составил 0,3% против 0,5% в июле. Это минимальные темпы повышения цен за последние полгода.

Все три показателя совпали с ожиданиями аналитиков, сообщает Trading Economics.

Котировки акций производителя потребительской электроники Sony повышаются на 0,6%, телекоммуникационной группы SoftBank - на 0,2%, автомобильной компании Toyota Motor - на 0,5%, интернет-компании Rakuten - на 3,9%.

На 0,8% выросла стоимость крупнейшего розничного продавцы одежды в Азии Fast Retailing.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:02 МСК увеличился на 0,19%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,05%.

Между тем бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на торгах в Гонконге дешевеют на 0,9%, страховщиков Ping An Insurance и AIA Group - соответственно на 0,4% и на 1,2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:17 МСК повысилось на 0,54%.

В том числе рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. растет на 0,6%, автопроизводителя Kia Motors - на 1%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:17 МСК увеличился на 0,2%.

Котировки бумаг горнодобывающей компании Fortescue Metals снижаются на 1,3%, в то время как акции крупнейшего оператора супермаркетов страны Woolworths подорожали на 0,8%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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