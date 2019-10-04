Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 9:00

Токио. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся без единой динамики в пятницу, инвесторы сделали паузу в ожидании новостей.

Слабые экономические данные усиливают ожидания трейдеров, что Федеральная резервная система США может пойти на новое снижение процентных ставок уже на заседании в текущем месяце, отмечает MarketWatch. Важным фактором для принятия такого решения могут стать данные относительно состояния рынка труда страны, которые будут опубликованы позднее в пятницу.

"Увеличивающиеся надежды на дальнейшее сокращение процентных ставок Федрезервом помогли стабилизации рынков в конце недели", - полагает Цзини Пань из IG.

Американский ЦБ дважды снижал стоимость кредитования в этом году, каждый раз на 0,25 процентного пункта, для того, чтобы защитить экономику страны от неблагоприятного влияния торговых войн и замедления темпов глобального роста. В настоящее время инвесторы оценивают вероятность еще одного снижения примерно в 88%, свидетельствуют данные CME Group.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка вырос на 0,2%.

Торговые площадки материкового Китая закрыты из-за праздников до 8 октября, биржи Тайваня также не работают в пятницу.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 9:00 мск увеличились соответственно на 0,32% и на 0,26%. Тем не менее, с прошлой пятницы Topix потерял 2%, что может стать сильнейшим недельным падением с начала августа.

Лидером роста в последний рабочий день текущей недели являются акции Central Japan Railway, которые подорожали на 3,4%.

Помимо этого растут котировки акций телекоммуникационной группы SoftBank (+0,6%), потребительской электроники Sony (+1%)

При этом бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing теряют в цене 0,8%, сталелитейной компании Kobe Steel - 1,9%.

Гонконгский индекс Hang Seng к 9:12 мск снизился на 1,47%.

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. дешевеют на 0,4%, телекоммуникационной China Mobile - на 0,9%.

Кроме того, падают котировки бумаг банков, в том числе HSBC - на 0,3% и Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) - на 0,8%.

Между тем капитализация девелопера Country Garden подскочила на 3,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:28 мск опустилось на 0,36%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. растет на 1,8%, другого представителя этой отрасли SK Hynix - на 1,6%.

В то же время стоимость автопроизводителя Kia Motors падает на 2,8%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,37%. При этом с начала недели он упал на 3% - это самое существенное недельное снижение с середины ноября прошлого года.

Котировки бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросли соответственно на 0,6% и на 0,7%, ведущего авиаперевозчика страны Qantas Airways - на 1,5%.

Между тем подешевели акции крупнейших австралийских банков: Westpac Banking - на 0,2%, Australia & New Zealand Banking Group - на 0,3%, National Australia Bank - на 0,5%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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