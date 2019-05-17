Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 8:16

Токио. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленные изменения, китайский рынок падает после двух дней уверенного подъема.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,2%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:17 мск повысились соответственно на 1,07% и на 1,20%.

В том числе цена акций производителя электроники Sony подскочила на 10,4%.

Бумаги телекоммуникационных компаний SoftBank Group и NTT DoCoMo подорожали на 2,3% и 0,8% соответственно, крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing - на 1,3%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 8:38 МСК поднялся на 0,56%, причем повышение продолжается третий день подряд. С начала текущей недели он прибавил 1%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла в ходе сессии на 2,1%, второй по величине Rio Tinto - на 1,9%.

Кроме того, вслед за продолжающимся подъемом цен на нефть подорожали акции нефтепроизводителей Beach Energy (на 1,9%), Oil Search (на 1,4%) и Woodside Petroleum (на 1,1%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК снизился на 1,46%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,96%.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снижаются в ходе торгов в Гонконге на 1,6%, производителя компонентов для электроники Sunny Optical Technology Group - на 9,2%.

В число лидеров снижения входят также бумаги страховщика Ping An Insurance Group, которые подешевели на 2% в Шанхае и на 1,7% в Гонконге.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:38 мск уменьшилось на 0,17%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 0,4%.

Акции автопроизводителя Hyundai Motor дешевеют на 0,8%.

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