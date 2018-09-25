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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 8:10 25.09.2018 - 08:10

Токио. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют разнонаправленные изменения на фоне сохраняющихся опасений относительно внешнеторговой политики США и мировой торговли в целом.

Биржи Южной Кореи и Гонконга не работают во вторник в связи с государственными праздниками.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:46 МСК увеличились соответственно на 0,18% и 0,77%.

Одними из лидеров повышения котировок выступают акции производителя бытовой электроники Sony (+3%) и автомобильной компании Toyota (+1,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:51 МСК опустился на 0,88%. С начала текущего года он потерял 16%, что является одним из худших результатов в мире.

Индексный провайдер FTSE Russell может объявить о возможности включения в свои индексы акций компаний, обращающихся на биржах материкового Китая (акции класса "А"), в этот четверг, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:07 МСК прибавил всего 0,23 пункта.

Наиболее существенно снижается стоимость бумаг банков и потребительских компаний.

В частности, цена акций Commonwealth Bank of Australia уменьшилась на 1,5%, National Australia Bank - на 0,4%, Australia & New Zealand Banking - на 1,4%.

Между тем увеличивается рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира: BHP Billiton Ltd. - на 0,8%, Rio Tinto - на 0,7%, South 32 - на 1,3%.

Капитализация Woodside Petroleum поднялась на 2,5% на фоне сильного повышения цен на нефть.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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