Фондовые индексы Азии завершили торги во вторник без единой динамики
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Токио. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги во вторник разнонаправленными изменениями на фоне сохраняющихся опасений относительно внешнеторговой политики США и мировой торговли в целом.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился на 0,1%.
Биржи Южной Кореи и Гонконга не работают во вторник в связи с государственными праздниками.
Японские индексы Nikkei 225 и Topix выросли соответственно на 0,29% и 1,02%.
Подъем Topix был зафиксирован по итогам седьмой сессии подряд, что является самым длительным подобным периодом с октября прошлого года. В результате он ликвидировал падение с начала текущего года и сейчас на 0,3% превышает уровень на конец 2017 года.
Одними из лидеров повышения котировок стали акции производителя бытовой электроники Sony (+3,3%) и автомобильной компании Toyota (+1,7%).
Китайский индекс Shanghai Composite опустился за день на 0,58%. С начала текущего года он потерял 16%, что является одним из худших результатов в мире.
Индексный провайдер FTSE Russell может объявить о возможности включения в свои индексы акций компаний, обращающихся на биржах материкового Китая (акции класса "А"), в этот четверг, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 0,02%.
Наиболее существенно снизилась стоимость бумаг банков и потребительских компаний.
В частности, цена акций Commonwealth Bank of Australia опустилась на 1,1%, National Australia Bank - на 0,4%, Australia & New Zealand Banking - на 1,3%.
Между тем увеличивается рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира: BHP Billiton Ltd. - на 0,8%, Rio Tinto - на 0,75%, South32 - на 1,3%.
Капитализация Woodside Petroleum поднялась на 2,5% на фоне роста цен на нефть.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
оь ак бп*
Интерфакс