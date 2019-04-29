Этот контент был опубликован 29 апреля 2019 г. 13:55

Токио. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в понедельник разнонаправленными изменениями.

Позитивом для инвесторов стали статданные из США, а также ожидания очередного раунда торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, сообщает MarketWatch.

Рост ВВП США в первом квартале составил 3,2% в пересчете на годовые темпы, свидетельствует предварительный отчет министерства торговли США. Аналитики в среднем прогнозировали 2,3%. Более сильный, чем ожидалось, подъем обусловлен сильными показателями во внешней торговле, которые помогли компенсировать замедление потребительских расходов.

В том числе благодаря этой новости американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы в пятницу.

Во вторник в Пекине возобновятся американо-китайские торговые переговоры. Китайскую сторону будет представлять вице-премьер Лю Хэ, делегацию из Вашингтона возглавят министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

Кроме того, внимание участников рынка на этой неделе сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы, а также комментариях руководства американского ЦБ по его итогам.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific в понедельник поднялся на 0,3%.

Японские биржи не работают в связи с длительными праздниками, торги возобновятся 7 мая.

Китайский Shanghai Composite к концу торгов потерял 0,77%, несмотря на повышение в ходе дня. Прошлая неделя, за которую он упал на 5,6%, стала наихудшей для индекса с начала 2016 года.

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в марте увеличилась на 13,9% относительно того же месяца прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление. Это максимальное повышение показателя за последние восемь месяцев, отмечает South China Morning Post.

Тем не менее, по итогам первого квартала показатель снизился на 3,3%.

Гонконгский индикатор Hang Seng в понедельник поднялся на 0,97%.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. выросли на 1,7% на гонконгской бирже, девелопера Country Garden - на 2,3%, оператора казино Sands China - на 2,6%.

Капитализация китайского производителя компонентов для электроники AAC Technologies подскочила на 4,5%.

Акции Ping An Insurance подорожали на 4% в Шанхае и на 2,4% в Гонконге. Чистая прибыль крупнейшего в КНР страховщика по капитализации в первом квартале взлетела на 77% благодаря повышению инвестиционного дохода.

Чистая прибыль Shanghai International Airport Co., управляющей шанхайским международным аэропортом Пудун, по итогам первого квартала выросла на 37%. Котировки акций компании в Шанхае подскочили на 6,7%.

Значение южнокорейского индекса Kospi в понедельник выросло на 1,7%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. повысилась на 2,9%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 1,8%.

Котировки акций автопроизводителя Hyundai Motor повышаются на 2,6%.

В то же время австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 потерял 0,41%.

В том числе снизился курс ценных бумаг нефтепроизводителей Beach Energy - на 0,9% и Oil Search - на 1,2%.

Кроме того, подешевели акции банков, включая Commonwealth Bank of Australia - на 0,45%, National Australia Bank - на 0,9%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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