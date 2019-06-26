Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 13:14

Токио. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в среду без единой динамики в ожидании встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита G20 на этой неделе.

Кроме того, выступления сразу нескольких представителей Федеральной резервной системы, состоявшиеся во вторник, снизили ожидания сокращения процентных ставок в США в июле, отмечает MarketWatch.

Так, глава Федрезерва Джером Пауэлл сказал, что ЦБ продолжает мониторить экономическую ситуацию на предмет признаков ослабления и пока занимает выжидательную позицию в плане снижения процентных ставок. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард сообщил, что он не поддерживает действия в отношении ставки на следующем заседании в июле.

При этом фьючерсы указывают на то, что представители Уолл-стрит в настоящее время полностью уверены в том, что руководство Федрезерва пойдет на понижение базовой процентной ставки на ближайшем заседании Комитета по операциям на открытом рынке.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific опустился на 0,4%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов уменьшились соответственно на 0,51% и на 0,59%.

В частности, снизились котировки акций автомобильных компаний Toyota Motor (-0,6%) и Honda Motor (-0,2%). Бумаги телекоммуникационной компании SoftBank Group подешевели на 1,4%, крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing - на 1%.

Между тем выросла стоимость производителей полупроводников, включая Advantest (+3,5%) и Screen (+3,3%), на новости о том, что прибыль их американского конкурента Micron в минувшем квартале оказалась лучше ожиданий экспертов.

Китайский индекс Shanghai Composite за день потерял 0,19%, в то время как гонконгский Hang Seng увеличился на 0,13%.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снизились на 0,1% на торгах в Гонконге.

При этом акции производителя компонентов для электроники Sunny Optical Technology Group подорожали на 2,2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к концу сессии вышло в "зеленую зону", поднявшись на 0,01%.

Акции автомобильной компании производителя электроники LG Electronics подешевели на 1,3%. Между тем капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. выросла на 0,2%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 в среду опустился на 0,26%.

В частности, подешевели более чем на 1% бумаги одного из крупнейших банков страны Australia & New Zealand Banking Group.

Цена бумаг одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP снизилась на 0,2%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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