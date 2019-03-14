Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 7:52

Токио. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в четверг, инвесторов тревожат перспективы ослабления мирового роста, очередным подтверждением которого стали данные о промышленном производстве Китая.

Вместе с тем решение британских парламентариев побороться за новое соглашение с Евросоюзом об условиях сотрудничества поддерживает положительное отношение к риску. Отсрочка выхода Великобритании из ЕС (а в идеале отказ от Brexit) видится участником рынка шансом смягчить торможение роста мировой экономики.

Новостей о китайско-американских переговорах не было, однако президент США Дональд Трамп в ходе совещания в Белом доме в среду заявил, что они "идут очень хорошо". При этом он отметил, что "не торопится" в вопросе соглашения с Китаем.

Сводный индекс региона MSCI потерял 0,3%.

Китайский Shanghai Composite упал на 0,9%, Shenzhen Composite - на 2%. Индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 снизился на 0,3%. Гонконгский Hang Seng почти не изменился.

Темпы роста промышленного производства в Китае в январе-феврале замедлились до минимума за 17 лет - 5,3% в годовом выражении по сравнению с 5,7% в декабре. Аналитики в среднем ожидали повышения на 5,6%.

Вместе с тем уровень безработицы в Китае увеличился до максимума за 2 года - 5,3%.

Рост розничных продаж в январе-феврале соответствовал ожиданиям рынка - 8,2% в годовом выражении. Темпы инвестиций в основные активы ускорились с 5,9% до 6,1% и тоже совпали с прогнозом.

Японский Nikkei 225 повысился на 0,1%, тогда как более широкий индекс Topix опустился на 0,2%.

Южнокорейский KOSPI вырос на 0,3%, как и австралийский S&P/ASX 200.

Индийский Sensex повысился на 0,1%.

В материковом Китае лидерами падения стали телекоммуникационные и высокотехнологичные компании, соответствующие отраслевые индексы в Шэньчжэне упали на 5,6% и 3,4%, в Шанхае - на 3,5% и 3,4%.

В Гонконге наибольший вклад в рост индекса внесла нефтегазовая компания CNOOC, акции которой подорожали на 3,9% на фоне повышения цен на нефть Brent и WTI до максимума с ноября. Акции австралийских Santos и Oil Search на этом подорожали на 1,9%.

В Токио лидером падения стала фармкомпания Ishikawa Seisakusho (-11,2%). При этом максимальный подъем - на 22,8% - продемонстрировал разработчик ПО Kubotek.

Вместе с тем акции японской SoftBank подорожали на 1,3% на сообщениях о том, что она может стать ведущим инвесторам в рамках раунда привлечения $1 млрд на разработку беспилотных автомобилей в Uber Technologies.

Акции горнодобывающих компаний растут в цене: BHP прибавила 0,8%, Rio Tinto - 1%, Fortescue Metals - 0,5%.

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