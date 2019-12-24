Токио. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник не демонстрируют единой динамики на фоне вялых торгов из-за предпраздничных дней во многих странах Европы, США, а также в Гонконге и Южной Корее.
Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,1%.
"Сейчас многие разъехались по домам, и рынок движется путем наименьшего сопротивления, - полагает старший аналитик по глобальным рынкам Wells Fargo Investment Institute Самир Самана. - Вряд ли мы увидим какие-либо значимые изменения в тенденциях до конца текущего года".
Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:45 МСК опустились соответственно на 0,01% и на 0,12%.
В частности, повышается стоимость бумаг Fuji Electric (+1,2%) и Advantest (+1%).
Кроме того, растет цена акций производителя потребительской электроники Sony и крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 0,2%, нефтяной компании Inpex - на 0,1%.
В то же время дешевеют бумаги Dai-ichi Life Holdings (-1,6%) и Nikon (-1,3%), а также Toyota Motor (-0,3%).
Китайский индекс Shanghai Composite к 8:50 МСК вырос на 0,47%. В то же время гонконгский Hang Seng завершил укороченную торговую сессии снижением на 0,15%.
Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings сократилась на торгах в Гонконге на 0,3%.
Также подешевели бумаги биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing (-0,9%) и China Construction Bank (-0,75%).
При этом повысились котировки акций оператора казино Sands China (+1,1%).
Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:05 МСК уменьшилось на 0,55%.
Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась на 0,3%.
Австралийский S&P/ASX 200 прибавил по итогам торгов 0,13%. С начала декабря индикатор потерял 0,8%. Тем не менее, в 2019 году он подскочил на 20%, что является наилучшим показателем за последнее десятилетие.
В число лидеров повышения во вторник вошли акции золотодобывающей компании Newcrest (+2,4%), работающей в сфере биотехнологий CSL Ltd. (+1,3%), а также оператора сиднейского аэропорта Sydney Airport (+1,5%).
Между тем бумаги одного из крупнейших банков страны Commonwealth Bank of Australia подешевели на 0,2%.
Служба финансово-экономической информации
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