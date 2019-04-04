Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 8:15

Токио. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют разнонаправленные движения в ожидании новостей о ходе торговых переговоров между США и Китаем, сообщает MarketWatch.

Президент США Дональд Трамп 4 апреля встретится с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ, который прибудет в американскую столицу для проведения торговых переговоров.

Экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил на брифинге в среду, что на прошлой неделе на переговорах в Пекине добились "хорошего задела".

"Мы охватили вопросы, которые никогда не обсуждались раньше, включая правовую сторону вопросов",- сказал он, напомнив, что США последовательно обвиняли Пекин в краже интеллектуальной собственности, принудительной передаче американскими компаниями, ведущими бизнес в КНР, своих технологий. По словам советника, "во всем достигнут прогресс, но мы еще не вышли на конечный результат, надеемся, что эта неделя приблизит нас к нему".

Л.Кадлоу сообщил, что китайская делегация планирует пробыть в Вашингтоне три дня, но этот срок может быть и продлен.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка опустился на 0,3%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:38 МСК соответственно поднялся на 0,02% и уменьшился на 0,1%.

Цена бумаг Japan Display подскочила почти на 6% на новости о том, что компания позднее в текущем году начнет поставлять OLED-экраны для часов Apple.

Котировки акций автопроизводителей Toyota Motor и Nissan Motor увеличились в ходе торгов соответственно на 0,6% и 0,5%.

Между тем бумаги крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing подешевели на 0,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:05 МСК увеличилось на 0,22%.

При этом капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. повысилась на 0,6%.

Бумаги производителя бытовой электроники LG Electronics снизились на 1,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:52 МСК повысился на 0,49%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 0,48%.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снижаются в ходе торгов в Гонконге на 0,7%.

Капитализация нефтяных компаний CNOOC и PetroChina сократилась на 1,9% и 0,2% соответственно.

В то же время акции AAC Technologies Holdings, поставщика компонентов для Apple, прибавляют в цене 0,4%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,83%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 1,2%, второй по величине Rio Tinto - на 0,7%, еще одного представителя данной отрасли Fortescue Metals - на 1,2%.

Помимо этого подешевели акции нефтепроизводителей Beach Energy - на 4,3%, Oil Search - на 1,7% и Woodside Petroleum - на 2,1%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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