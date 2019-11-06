Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 7:34

Токио. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду меняются незначительно и без единой динамики на неоднозначных сигналах относительно хода торговых переговоров между США и Китаем, пишет MarketWatch.

По сообщениям СМИ, Пекин хочет отмены введенных США в сентябре 15%-ных импортных пошлин в рамках первой фазы торгового соглашения. Однако не ясно, согласится ли американская сторона на это.

"Мы полагаем, что сейчас уместно умерить оптимизм", - отмечает Вишну Варатан из Mizuho Bank.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка уменьшился на 0,1%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:50 мск вырос на 0,21%, в то время как Topix потерял 0,06%.

Лидером падения выступают котировки акций пивоваренной компании Asahi Group, потерявшие 6,1%. Помимо этого дешевеют бумаги производителя бытовой электроники Sony - на 0,8% и телекоммуникационной компании NTT DoCoMo - на 1,1%.

Между тем стоимость автопроизводителя Honda Motor поднялась на 0,2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 0,5% и телекоммуникационной группы SoftBank - на 0,7%.

Также дорожают акции интернет-компании Rakuten (+1%) и нефтедобывающей Inpex (+1%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:55 мск опустился на 0,26%, между тем гонконгский Hang Seng прибавил 0,14%.

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings увеличилась в ходе торгов в Гонконге менее чем на 0,1%, банка HSBC - на 0,5%.

Цена акций CK Hutchison, владеющей самыми разнообразными активами в сферах от ритейла до телекома, повысилась на 1,2%.

Котировки бумаг China Mengniu Dairy Group, основного производителя молочной продукции в КНР, рухнули на 5,6%. Это максимальное снижение почти за 10 недель.

Акции China Mobile дешевеют на 0,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:10 мск выросло на 0,18%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. повышается на 1,1%, в то время как акции другого представителя этой отрасли SK Hynix подешевели на 1,5%.

Растет цена акций автопроизводителей Kia Motors и Hyundai Motor - на 0,4% и на 0,1% соответственно.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 опустился по итогам торгов на 0,55%.

В лидерах снижения были акции CSL Ltd., работающей в сфере биотехнологий, подешевевшие на 0,9%.

Между тем рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,5% и на 0,3% соответственно, еще одного представителя отрасли South32 - на 2,7%.

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