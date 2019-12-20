Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 7:29

Токио. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,1%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:50 мск уменьшились соответственно на 0,04% и на 0,05%.

В число лидеров снижения входят бумаги Toyota Motor, подешевевшие на 1,1%.

Кроме того, стоимость производителя потребительской электроники Sony опускается на 1,6%, производителя промышленных роботов Fanuc - на 2,1%.

Между тем цена акций крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing повышается на 0,3%, нефтяной компании Inpex - на 1,5%.

Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый центробанком страны) в ноябре ускорился до 0,5% в годовом выражении по сравнению с 0,4% в предыдущий месяц, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны в пятницу.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 мск уменьшился на 0,18%. В то же время гонконгский Hang Seng вырос на 0,23%.

Экономика Китая в 2020 году может столкнуться с более сильным давлением, чем в текущем, но правительство предпримет меры для поддержания приемлемых темпов роста, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. По его словам, правительство будет стремиться стабилизировать экономический рост, продвигая реформы и предотвращая риски.

Рост ВВП страны в третьем квартале текущего года замедлился до 6% - минимума за последние 30 лет. Однако ожидается, что по итогам всего года показатель останется в пределах целевого уровня правительства 6-6,5%.

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings снижается в ходе торгов в Гонконге на 0,4%. При этом дорожают акции девелопера Wharf Real Estate (на 2,8%) и телекоммуникационной China Mobile (на 3,4%).

На бирже Шанхая существенно снижаются котировки акций China Life (на 1,4%) и Kweichow Moutai (на 1,1%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:07 мск выросло на 0,18%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась в ходе торгов на 0,2%, в то время как бумаги другого представителя данной отрасли SK Hynix дорожают на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял по итогам торгов 0,25%.

В число лидеров снижения вошли акции крупнейших банков страны Commonwealth Bank of Australia - на 0,6%, Westpac Banking - на 0,6% и National Australia Bank - на 0,5%.

Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 0,2%.

Также подешевели бумаги нефтяных компаний, в том числе Woodside Petroleum (на 1,2%)) и Oil Search (на 0,3%).

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