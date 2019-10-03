Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 8:44

Токио. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют сильное снижение на фоне негативной динамики, сформировавшейся на рынках акций США и европейских государств днем ранее.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают введение новых пошлин США против европейских товаров, а также опасения относительно замедления темпов роста глобальной экономики, отмечает MarketWatch.

Торговые площадки материкового Китая закрыты из-за праздников до 8 октября, биржи Южной Кореи также не работают в четверг.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка упал на 0,9%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:54 МСК опустились соответственно на 2,04% и на 1,82%. Для Topix падение является максимальным с начала августа.

В число лидеров снижения входят котировки акций автопроизводителя Toyota Motor (-2,5%).

Бумаги производителя потребительской электроники Sony дешевеют на 0,8%, телекоммуникационной группы SoftBank - на 2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 3,9%.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:59 МСК снизился на 0,49%.

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. дешевеют на 0,8%.

Кроме того, падают котировки бумаг банков, в том числе HSBC - на 1,6% и Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) - на 1%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:14 МСК уменьшился на 2,21%.

Котировки бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снижаются соответственно на 2,8% и на 3,9%.

Акции "четверки" крупнейших австралийских банков также дешевеют: Commonwealth Bank of Australia - на 2,8%, Westpac Banking - на 2,4%, Australia & New Zealand Banking - на 2,7%, National Australia Bank - на 3,5%.

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