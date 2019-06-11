Токио. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Практически все фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в "зеленой зоне" во вторник вслед за повышением индикаторов в США накануне, несмотря на новые заявления президента США Дональда Трампа.
Японский индекс Nikkei 225 поднимается на 0,3%, более широкий Topix - 0,4%.
Китайский Shanghai Composite прибавил 2%, Shenzhen Composite - 3%, гонконгский Hang Seng - 0,8%.
Южнокорейский индикатор Kospi увеличился на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,5%, новозеландский NZX 50 - на 1,1%. Индийский индекс BSE Sensex вырос на 0,1%, как и индонезийский Jakarta Composite.
В минусе торгуются только индексы Малайзии, Пакистана и Лаоса.
В понедельник Трамп заявил, что США введут новые пошлины на новые категории китайских товаров, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20, который состоится в Осаке в конце июня. MarketWatch отмечает, что никаких сигналов о том, что глава КНР планирует пропустить встречу, не поступало.
Между тем, по мнению Трампа, странам удастся заключить торговое соглашение. "Сделка с Китаем будет заключена. Знаете, почему? Из-за пошлин", - сказал президент.
Поддержку китайским индексам оказало заявление министерства финансов КНР о снижении ограничений на размещение облигаций местными органами самоуправления. Они смогут размещать бумаги для привлечения финансирования определенных ключевых проектов.
Позитивным фактором для рынка также стали данные о том, что индекс оценки компаниями Австралии делового климата в стране в мае вырос до 7 пунктов с нулевого уровня в апреле. Одной из причин восстановления оптимизма бизнеса стали сигналы о том, что ЦБ Австралии может снизить базовую процентную ставку для поддержки экономики.
Акции японского автопроизводителя Nissan дорожают на 0,3%, Toyota - на 0,9%, Honda - на 0,1%.
Цена акций поставщика оборудования для мобильных устройств AAC Technologies поднимается на 3%, Sunny Optical - на 2,6%.
Котировки ценных бумаг южнокорейского производителя электроники и микрочипов Samsung Electronics увеличиваются на 0,2%, LG Electronics - на 5,8%.
Бумаги японского производителя стали Japan Steel растут в ходе торгов во вторник на бирже в Токио на 2,1%, финкомпании Mitsubishi UFJ - на 1,4%, тогда как котировки акций ритейлера Fast Retailing снижаются на 1,6%.
Капитализация австралийской горнодобывающей компаний BHP увеличивается на 2,3%, нефтедобывающей Beach Energy - на 1,5%.
Служба финансово-экономической информации
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