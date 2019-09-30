Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 8:36

Токио. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся в понедельник без единой динамики.

Торговые площадки Китая будут закрыты из-за праздников начиная со вторника и до 8 октября.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка уменьшился на 0,3%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:44 МСК опустились соответственно на 0,82% и на 1,11% (до минимума с 11 сентября). Тем не менее, подъем Topix с начала сентября составляет 5%, что может стать сильнейшим месячным приростом с октября 2017 года.

В число лидеров снижения в понедельник входят котировки акций фармацевтической компании Otsuka Holdings (-14,3%) и автопроизводителя Toyota Motor (-2,3%).

Бумаги производителя потребительской электроники Sony дешевеют на 0,3%, телекоммуникационной группы SoftBank - на 2,9%.

Между тем акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing прибавляют в цене 0,2%.

Розничные продажи в Японии в июле увеличились на 2% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 0,9%, сообщает Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:50 МСК уменьшился на 0,05%, в то время как гонконгский Hang Seng подскочил на 0,65%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в сентябре увеличился до 49,8 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Значение PMI ниже 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе - индекс находится ниже этого уровня уже пять месяцев подряд. Эксперты в среднем прогнозировали, что значение индикатора останется на августовском уровне.

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на торгах в Гонконге дорожают на 0,4%, телекоммуникационной компании China Mobile - на 1,4%.

Котировки бумаг оператора гонконгской биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) растут на 1,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:05 МСК повысилось на 0,58%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. растет на 1,5%, автопроизводителя Kia Motors - на 1,2%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:09 МСК снизился на 0,11%.

Между тем котировки бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto поднимаются соответственно на 0,1% и на 1,5%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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