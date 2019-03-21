Токио. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг благодаря решению Федеральной резервной системы (ФРС) отказаться от повышения процентных ставок в этом году.
Вместе с тем их подъем сдерживают заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон пока не будет отменять таможенные пошлины на китайские товары, несмотря на прогресс в переговорах с КНР.
"Мы достаточно долго обсуждаем вопрос о том, чтобы их снять. Потому что мы должны удостовериться, что если мы выполним условия сделки, то Китай сделает то же самое", - сказал президент.
Сводный индекс региона MSCI прибавил 0,5%. Биржи Японии и Индии закрыты в связи с празднованием Дня весеннего равноденствия.
По мнению аналитиков, сигналы ФРС позволят многим азиатским центробанкам при необходимости снизить процентные ставки в текущем году, что, вероятно, поможет сгладить ослабление роста в регионе.
Китайский Shanghai Composite вырос на 1%, Shenzhen Composite - на 1,4%. Индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 повысился на 0,6%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,2%.
Значение южнокорейского KOSPI увеличилось на 0,5%.
Австралийский S&P/ASX 200, для которого торги уже завершились, почти не изменился. Австралийский доллар подорожал до максимума за три недели, поскольку сильные данные о рынке труда смягчили ожидания, что ЦБ Австралии снизит процентную ставку на ближайших заседаниях.
Уровень безработицы в Австралии с поправкой на сезонные колебания неожиданно снизился в феврале до 4,9% с 5% в январе. Февральское значение показателя было минимальным с июня 2011 года. Число рабочих мест в стране увеличилось на 4,6 тыс., количество безработных австралийцев сократилось на 11,7 тыс.
Новозеландский NZX повысился на 0,3%.
Рост ВВП Новой Зеландии замедлился в четвертом квартале до 2,3% в годовом выражении с 2,6% в предыдущий период и оказался минимальным с конца 2013 года. Аналитики в среднем ожидали подъема на 2,5% в октябре-декабре.
Таиландский индекс SE THAI вырос на 0,6%.
Внешнеторговый профицит Таиланда увеличился в феврале более чем в четыре раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года - с $0,88 млрд до $4,03 млрд. Экспорт из Таиланда вырос впервые за четыре месяца - на 5,9% в годовом выражении, тогда как импорт неожиданно упал более чем на 10%.
Стоимость бумаг Samsung Electronics подскочила на 4,3% в Сеуле. Американский конкурент Micron Technology Inc. объявил о планах снизить производство чипов памяти DRAM, что, по словам аналитиков DB Asset Management, приближает прохождение нижней точки падения рынка.
Котировки ценных бумаг CNOOC на торгах в Гонконге увеличились на 2% вслед за повышением цен на нефть в среду.
Фармкомпания CSPC Pharma прибавила 5,3% в Гонконге после объявления о том, что ее подразделение инновационных препаратов, выделенное в независимую компанию, привлечет 1,14 млрд юаней ($170 млн) по итогам листинга в Шэньчжэне.
В материковом Китае лидерами роста стали телекоммуникационные (+3,7%) и высокотехнологичные (+2,3%) компании.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
ыъ мв