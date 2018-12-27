Фондовые индексы Азии растут вслед за рекордным подъемом Уолл-стрит с 2009 г

Этот контент был опубликован 27 декабря 2018 г. 7:13

Токио. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг разными темпами после самого значительного подъема за девять лет на рынке акций США.

США и Китай могут провести торговые переговоры в Пекине 7 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, возглавит американскую делегацию заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш. Кроме того, в состав делегации войдет замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мальпасс.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 2,2%.

В лидерах роста - японские фондовые индексы, Nikkei 225 подскочил на 4,3%, более широкий Topix - на 5,1%.

Число новостроек в Японии сократилось в ноябре на 0,65 в годовом выражении после повышения на 0,3% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения на 0,3% в ноябре.

Китайский Shanghai Composite почти не меняется, Shenzhen Composite прибавил 0,1%, индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 - 0,4%, как и гонконгский Hang Seng.

Австралийский S&P/ASX 200, для которого сессия уже завершилась, вырос на 1,9%.

Южнокорейский KOSPI повысился всего на 0,1%. Индийский Sensex вырос на 0,9%, сингапурский FTSE Straits Times - на 1,9%.

Бумаги крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP подорожали на торгах в Сиднее на 0,4%, Fortescue - на 1,7%, Rio Tinto - на 2,1%.

После того, как нефть в среду подорожала в Лондоне и Нью-Йорке более чем на 7%, японская нефтегазовая корпорация Inpex потеряла 4,5% капитализации, PetroChina - 4,1%, австралийская Santos - 2,7%.

Акции "РусАла" на торгах в Гонконге подорожали на 7,4%, до максимума за 21 неделю, на сообщениях о том, что председатель совета директоров компании Маттиас Варнинг покинул свой пост.

На Тайване активно дорожают бумаги производителей полупроводников, в том числе Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. - на 2,8%.

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