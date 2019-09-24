Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 8:33

Токио. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в ходе торгов во вторник.

Инвесторы надеются на то, что предстоящие торговые переговоры между США и Китаем принесут позитивные новости.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,1%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:30 МСК выросли соответственно на 0,20% и на 0,45%. Подъем Topix с начала сентября составляет 7,5%, что может стать сильнейшим месячным приростом с октября 2015 года.

В число лидеров повышения во вторник входят котировки акций Nippon Telegraph & Telephone (+2,2%) и Toyota Motor (+0,8%).

Бумаги производителя потребительской электроники Sony дорожают на 0,1%.

Между тем стоимость телекоммуникационной группы SoftBank снизилась на 1,8%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 0,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 МСК увеличился на 0,59%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,32%.

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на торгах в Гонконге прибавляют в цене 0,5%, страховщиков Ping An Insurance и AIA Group - соответственно 0,2% и 1%, телекоммуникационной компании China Mobile - 1,6%.

При этом снижаются котировки бумаг Bank of China (-0,6%) и Sino Biopharmaceutical (-5,7%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:51 МСК повысилось на 0,29%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. растет на 0,2%, акции автопроизводителя Kia Motors дешевеют на 0,2%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 8:51 МСК увеличился на 0,07%. С начала текущего года он взлетел на 20%, что является лучшим показателем как минимум за последние десять лет.

Котировки бумаг крупнейшей золотодобывающей компании страны Newcrest Mining растут на 2,3%, в то время как акции горнодобывающих компаний BHP и Fortescue Metals дешевеют соответственно на 0,6% и на 2,6%.

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