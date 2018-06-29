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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 8:09 29.06.2018 - 08:09

Токио. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу в ожидании завершения месяца, квартала и полугодия.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,5%.

Китайский Shanghai Composite подскочил на 1,5%, Shenzhen Composite - на 2,5%. При этом гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%. Ранее на этой неделе рынок материкового Китая перешел к "медвежьему" тренду - его падение с последнего пика, зафиксированного пять месяцев назад, превысило 20%.

С начала 2018 года шанхайский индекс рухнул на 14,5%, шэньчжэньский - на 16,1%, тогда как Гонконг потерял всего 3,6%.

Японский Nikkei 225 поднялся на 0,1%, более широкий индекс Topix - на 0,2%, их падение в I полугодии составило 2,1% и 4,8% соответственно. Банк Японии в пятницу сократил месячные покупки пяти- и 10-летних гособлигаций на 20 млрд иен - с 430 млрд до 410 млрд иен.

Уровень безработицы в Японии неожиданно снизился в мае до 2,2% с 2,5% месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал сохранение апрельского значения.

Предварительные данные о промышленном производстве в Японии за май также были лучше ожиданий: его объемы снизились на 0,2% относительно апреля и выросли на 4,2% в годовом выражении. Экономисты в среднем прогнозировали падение на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и рост на 3,4% к маю 2017 года.

Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,5%, индийский Sensex - на 0,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,1%. Вместе с тем с начала января он прибавил 2,3%, что является одним из лучших результатов в регионе.

Рост ВВП Вьетнама замедлился в апреле-июне до 6,79% в годовом выражении с 7,38% в январе-мае, но при этом стал максимальным для II квартала за 11 лет. Вьетнамский VN-Index опустился на 0,2%.

Курс акций Sharp Corp. подскочил на 14,4% на торгах в Токио после того, как компания отказалась от плана провести допэмиссию акций более чем на $2 млрд.

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