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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 8:35 16.10.2018 - 08:35

Токио. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник повышаются вслед за ростом котировок акций нефтяных компаний, исключением является китайский рынок, сообщает MarketWatch.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix увеличились к 8:54 МСК соответственно на 1,18% и 0,71%.

Цена акций телекоммуникационной SoftBank Group выросла на 3,1% после падения на 7,3% по итогам предыдущих торгов на волне опасений, связанных с ухудшением отношений между США и Саудовской Аравией. SoftBank имеет инвестиционный фонд, который частично финансируется Саудовской Аравией.

Котировки бумаг нефтепроизводителя Inpex поднялись на 3,7%.

Кроме того, дорожают акции банков, включая Mitsubishi UFJ Financial Group - на 1% и Mizuho Financial Group - на 0,6%.

Рыночная стоимость крупнейшей в Азии компании розничной торговли Fast Retailing, владеющей брендом Uniqlo, выросла на 3,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:00 МСК потерял 0,75%, в то время как гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,33%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в сентябре увеличились на 2,5% в годовом выражении после роста на 2,3% в августе, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Это максимальные темпы повышения за последние семь месяцев.

Индекс CPI в сентябре повысился на 0,7% относительно предшествующего месяца, в августе темпы его роста были аналогичными. Увеличение индикатора как в годовом, так и в помесячном выражении совпало со средними прогнозами аналитиков, сообщает Trading Economics.

Рост цен производителей (индекс PPI) в Китае в сентябре замедлился до 3,6% в годовом выражении по сравнению с 4,1% в предыдущий месяц. Эксперты в среднем ожидали подъема на 3,5%. За прошлый месяц индекс PPI увеличился на 0,6% после повышения на 0,4% в августе.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга снижается на 2,3%.

В то же время дорожают акции представителей нефтяного сектора, включая Sinopec (+1%), CNOOC (+2,3%) и PetroChina (+1,3%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:52 МСК выросло на 0,07%.

Цена акций Hyundai Motors поднялась на 2,6%.

Тем не менее, капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 0,3%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 0,7%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов во вторник прибавил 0,47% после падения до минимума за полгода днем ранее.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. увеличилась на 1,7% и 1,6% соответственно.

Также выросла цена крупнейших австралийских банков: Commonwealth Bank of Australia - на 0,2%, Westpac Banking и National Australia Bank - на 0,6%, Australia & New Zealand Banking - на 0,5%.

Служба финансово-экономической информации

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