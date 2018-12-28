Фондовые индексы Азии растут, Nikkei 225 в минусе из-за предупреждения Банка Японии о рисках

Этот контент был опубликован 28 декабря 2018 г. 7:05

Токио. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу вслед за Уолл-стрит, однако японский рынок ушел в минус из-за новых опасений, связанных с позицией руководства Банка Японии, пишет MarketWatch.

Участники рынка продолжают рассчитывать на январские переговоры США и Китая, направленные на урегулирование существующих разногласий в сфере торговли.

Японский Nikkei 225 опустился на 0,2%. Курс доллара к японской нацвалюте упал на 0,3% - до 110,7 иены.

Руководители Банка Японии в декабре обсуждали усиливающиеся риски и слабость инфляции, свидетельствует опубликованный в пятницу протокол последнего в этом году заседания ЦБ.

Гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%, как и китайский Shanghai Composite.

Индийский Sensex поднялся на 0,9%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%.

Австралийский S&P/ASX 200, торги для которого уже завершились, вырос на 0,7%.

Промышленное производство в Японии снизилось в ноябре меньше ожиданий - на 1,1% относительно октября вместо прогнозировавшихся 1,9%. В годовом выражении промпроизводство выросло на 0,7% после скачка на 5,7% в октябре.

Розничные продажи в Японии повысились в прошлом месяце на 1,4% относительно ноября 2017 года, консенсус-прогноз составлял 2,2%.

Уровень безработицы в Японии поднялся в ноябре до 2,5% с 2,4% месяцем ранее, тогда как аналитики не ожидали изменений.

Между тем в Южной Корее промышленное производство повысилось на 0,1% в ноябре относительного того же месяца 2017 года, а объемы строительства снизились 10-й месяц подряд - на 10,6% в годовом выражении.

Курс акций японского ритейлера Fast Retailing упал на 1,3%.

В Гонконге опережающими темпами дорожают акции девелоперов: Hang Lung Properties - на 2,2%, China Overseas Land & Development - на 2,1%.

На торгах в Сеуле уверенно растут в цене акции крупнейшей компании страны Samsung Electronics - на 1,4%.

В Индии повышаются котировки большинства банковских акций, поскольку правительство страны приняло решение о вливаниях в капитал ряда банков с госучастием. United Bank of India, которому были обещаны такие вливания, прибавил почти 4%,

При этом акции индийских фармацевтических и металлургических компаний, включая Sun Pharmaceutical и JSW Steel, дорожают на 1,2-1,8%.

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