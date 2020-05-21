Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 8:26

Токио. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются незначительно и без единой динамики.

Объем японского экспорта в апреле снизился по итогам 17-го месяца подряд на фоне слабого глобального спроса и продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, вызвавшей приостановку работы ряда предприятий.

Экспорт рухнул на 21,9% относительно апреля прошлого года - до 5,2 трлн иен, сообщило министерство финансов. Тем не менее, аналитики ожидали более значительного падения общего объема экспорта в апреле - на 22,7%, по данным FactSet и Trading Economics. В марте показатель снизился на 11,7%.

Импорт в прошлом месяце упал на 7,2% - до 6,13 трлн иен, что обусловлено, в том числе, снижением цен на нефть. Снижение было зафиксировано по итогам 12-го месяца подряд. Экономисты ожидали падения в апреле в среднем на 12,9%. В марте импорт сократился на 5%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:16 мск увеличился на 0,07%.

Котировки бумаг телекоммуникационной SoftBank Group падают на 1%, автомобильной Toyota Motor - на 0,7%.

Между тем акции производителя электроники Sony прибавляют в цене 0,7%. крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - 1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 мск уменьшился на 0,06%, гонконгский Hang Seng - на 0,01%.

Лидерами роста в ходе торгов в Гонконге в четверг выступают акции телекоммуникационной China Mobile и Hong Kong Exchange & Clearing, которые дорожают на 3%, а также нефтяной PetroChina (+1,1%) и банков HSBC (+0,9%), Bank of China (+0,7%), China Construction Bank (+0,3%).

Между тем бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings снижаются в цене на 0,9%, производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. - на 1,6%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 мск поднялся на 0,58%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. растет на 0,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - снижается на 0,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:27 мск вырос на 0,11%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Австралии в мае упал до 42,8 пункта по сравнению с 45,6 пункта месяцем ранее, по данным Commonwealth Bank. Это наихудший показатель с мая 2016 года, когда банк начала расчет индикатора.

Между тем PMI в сфере услуг поднялся до 25,5 пункта с рекордно низких 19,6 пункта в апреле.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опустилась на 0,1% и 0,3% соответственно.

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