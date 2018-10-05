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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 7:59 05.10.2018 - 07:59

Токио. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу вслед за акциями технологических компаний.

Биржи материкового Китая не работают в связи с продолжающимися праздниками по случаю Дня образования страны.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:36 МСК уменьшились соответственно на 0,54% и 0,2%. Давление на рынок оказывает, в том числе, укрепление курса иены, отмечает MarketWatch.

Лидерами снижения на рынке Японии выступают бумаги производителей электроники и потребительских товаров, а также энергетических компаний. Между тем повышение доходности гособлигаций крупнейших стран способствует росту стоимости представителей финансовой сферы.

Котировки акций чипмейкера Tokyo Electron упали на 2,4%, производителя электроники TDK - на 4,4%, косметической компании Shiseido - на 3,2%.

В то же время бумаги страховщика жизни T&D подорожали на 1,6%, банка Resona - на 2,2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:56 МСК уменьшилось на 0,35%.

Тем не менее капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. выросла на 0,1%. Компания прогнозирует рекордную прибыль в третьем квартале.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:41 МСК опустился на 0,33%.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снизился на 1,3%.

Кроме того, дешевеют бумаги азиатских поставщиков Apple, таких, как AAC Technologies (-3,1%) и Sunny Optical (-3%).

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 8:56 МСК увеличился на 0,17%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. выросла на 0,1%.

Кроме того, на 0,3% поднялась цена крупнейших австралийских банков Commonwealth Bank of Australia и Australia & New Zealand Banking.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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