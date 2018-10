Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Токио. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в первый день недели снижаются.

Биржи Японии не работают в связи с государственным праздником в стране.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 МСК упал на 2,92%, торги на площадке возобновились в понедельник после недельного перерыва из-за праздников. Прошедшая неделя характеризовалась в основном негативной динамикой на азиатских рынках акций, и КНР в понедельник отыгрывает эту тенденцию, отмечают эксперты.

Как стало известно в понедельник, индекс деловой активности в сфере услуг в Китае, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в сентябре вырос до максимальных за три месяца 53,1 пункта по сравнению с 51,5 пункта в августе и 51,4 пункта год назад. Сводный PMI увеличился до 52,1 пункта с 52 пунктов в августе и 50,6 пункта в сентябре прошлого года. Значение показателей выше 50 пунктов свидетельствует об усилении деловой активности.

Гонконгский Hang Seng к 8:35 МСК опустился на 0,65%, находясь "в минусе" пятую сессию подряд.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снизился на 0,7%, девелопера Country Garden Holdings - на 4,2%.

При этом дорожают акции представителей финансового сектора, включая страховщиков AIA (+0,3%) и China Life (0,35%), а также банки Bank of Communications (+1,4%) и Bank of China (+0,3%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:50 МСК уменьшилось на 0,2%.

Тем не менее, капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. выросла на 0,8%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов в понедельник снизился на 1,38%, что является максимальным падением с конца марта. Негативное влияние на рынок оказало, в том числе уменьшение цен на нефть.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. упала на 2,8% и 1,6% соответственно, производителя глинозема Alumina Ltd - на 6,9%.

Кроме того, опустилась цена крупнейших австралийских банков Commonwealth Bank of Australia - на 0,9% и Australia & New Zealand Banking - на 2,6%.

