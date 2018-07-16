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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 8:14 16.07.2018 - 08:14

Токио. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на данных о ВВП Китая.

Торги на биржах Японии в понедельник не проводятся в связи с праздником (День моря).

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии снизился с открытия рынка на 0,2%.

Рост ВВП Китая во втором квартале замедлился, как и ожидал рынок, до 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Три предыдущих квартала рост ВВП фиксировался на уровне 6,8%.

Публикация этих данных совпала с недавним введением США пошлин на китайские товары, что, по мнению многих экспертов, может негативно повлиять на экономику КНР, а также считается следствием мер китайских властей по сокращению корпоративных долгов и избыточного кредитования, что ограничивает инвестиции. По оценкам экономистов, торговый конфликт с США может снизить ВВП страны на 0,2-0,5 процентного пункта в следующие 12 месяцев, пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, объем промышленного производства в Китае в прошлом месяце повысился на 6% в годовом выражении, что оказалось ниже ожиданий. В мае этот показатель был равен 6,8%.

"Подъем в промышленности продолжил замедление в июне, что подчеркивает негативное давление на экономический рост во втором полугодии", - полагает глава отдела экономик азиатских стран Oxford Economics Луи Куйис.

Аналитики Citigroup ухудшили прогноз значения индекса MSCI Asia без учета Японии на конец текущего года до 650 пунктов по сравнению с ранее ожидавшимися 800 пунктов, сославшись на эскалацию напряженности в сфере глобальной торговли и укрепление курса доллара США.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК опустился на 0,82% и гонконгский Hang Seng - на 0,41%.

Котировки акций девелопера Country Garden на гонконгской бирже упали на 4,7%, Bank of China в Шанхае - на 7,7%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:54 МСК уменьшилось на 0,4%.

При этом капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,3%, менее крупного представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - подскочила на 4%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 8:56 МСК снизился на 0,49%.

При этом рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. сократилась на 0,7%.

Кроме того, дешевеют акции австралийских банков "большой четверки": National Australia Bank - на 0,9%, Australia & New Zealand Banking - на 0,4%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,8%, Macquarie Group - на 0,6%.

Служба финансово-экономической информации

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