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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 8:13 18.06.2018 - 08:13

Токио. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник снижаются из-за торговых споров между США и КНР, сообщает MarketWatch.

В пятницу американский президент Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин на товары из Китая. Дополнительные пошлины в размере 25% затрагивают около 1,1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму примерно в $50 млрд.

В ответ Китай заявил о том, что с 6 июля введет пошлины на импорт ряда американских товаров.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка в первый рабочий день этой недели опустился на 0,7%. При этом биржи Тайваня, Гонконга и материкового Китая закрыты в связи с праздниками.

Японские индикаторы Nikkei 225 и Topix к 8:30 МСК снизились соответственно на 0,85% и 1,04%. Негативное влияние на рынок оказывает, в том числе, укрепление курса иены.

Котировки акций автопроизводителей снижаются, включая Toyota Motor Corp. - на 0,3% и Honda Motor Co. - на 1,3%.

Помимо этого, дешевеют бумаги производителей электроники Sony Corp. (на 1,7%) и Panasonic Corp. (на 2,5%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:51 МСК уменьшилось на 1,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 2,8%, менее крупного представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - на 4,6%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 8:55 МСК поднялся на 0,11%.

При этом рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. упала на 2,1% и 1,8% соответственно.

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