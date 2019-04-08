Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 8:16

Токио. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник снижаются, корректируясь после сильного повышения на прошлой неделе.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка незначительно снизился.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:40 МСК опустились соответственно на 0,24% и на 0,42%, в том числе на фоне укрепления курса иены к доллару США.

На прошлой неделе Topix вырос на 2,1% - до максимальной отметки более чем за месяц.

Котировки акций автопроизводителей Toyota Motor и Nissan Motor снижаются на 0,7%, телекоммуникационной компании NTT DoCoMo - на 1,9%. Кроме того, дешевеют бумаги банков.

Между тем акции крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing подорожали на 0,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:00 МСК уменьшилось на 0,17%.

При этом капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 1,2%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 1,3%.

В то же время акции автопроизводителя Hyundai Motor дорожают на 2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:49 МСК снизился на 0,75%, в то время как гонконгский Hang Seng увеличился на 0,06%.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. растут в ходе торгов в Гонконге на 0,3%.

Капитализация нефтяной компании CNOOC поднялась на 1,7%, AAC Technologies Holdings, поставщика компонентов для Apple - на 0,2%.

Цена акций производителя алкогольных напитков Moutai на торгах в Шанхае подскочила на 3,7%, достигнув рекорда, благодаря хорошему прогнозу на первый квартал.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 прибавил 0,58%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 1,5%, второй по величине Rio Tinto - на 1,6%, еще одного представителя этой отрасли Fortescue Metals - на 2,9%.

Помимо этого, вслед за ростом цен на нефть подорожали акции нефтепроизводителей, в частности, Beach Energy - на 1%, Oil Search - на 1,1%, Woodside Petroleum - на 1,3%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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