Токио. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снизились, исключением стали Гонконг и Австралия.
Аналитики и участники торгов следят за продолжающимся сезоном корпоративной отчетности.
Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific снизился на 0,1%.
Японские индексы Nikkei 225 и Topix опустились соответственно на 0,22% и на 0,15%.
Котировки акций Nintendo уменьшились на 1,3% после того, как производитель игровых консолей и видеоигр дал очень консервативный прогноз на текущий фингод.
Кроме того, подешевели бумаги производителя электроники Sony - на 0,9% и телекоммуникационной SoftBank Group - на 0,3%.
Между тем акции крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing подорожали на 0,2%.
Китайский индекс Shanghai Composite за день снизился на 1,2%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,19%.
Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. выросли на 0,3% на гонконгской бирже, девелопера Country Garden - на 0,2%.
Капитализация китайского производителя компонентов для электроники AAC Technologies увеличилась на 2%.
Между тем подешевели на 1,6% бумаги CNOOC. Крупнейшая по объемам добычи нефти и газа на шельфе компания Китая уменьшила выручку в первом квартале на 1,1%, поскольку сокращение добычи на зарубежных месторождениях и снижение цен на нефть нивелировало повышение нефтедобычи в стране.
Кроме того, на 2,6% упала стоимость HNA Group, владельца Hong Kong Airlines.
Значение южнокорейского индекса Kospi в пятницу уменьшилось на 0,51%.
Акции автопроизводителя Hyundai Motor потеряли в цене 1,8%.
Капитализация производителя полупроводников SK Hynix сократилась на 2%.
Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 за день поднялся на 0,05%. По итогам недели он прибавил 2%, что стало максимальным повышением с начала февраля. В апреле он увеличился на 3,3%.
В пятницу подорожали акции фармацевтической компании CSL (на 1%) и банка Westpac (на 0,6%)/
При этом курс ценных бумаг нефтепроизводителя Beach Energy снизился на 0,9%, горнодобывающих Fortescue Metals и BHP - соответственно на 5,4% и на 1,6%.
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