Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 13:53

Токио. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снизились, исключением стали Гонконг и Австралия.

Аналитики и участники торгов следят за продолжающимся сезоном корпоративной отчетности.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific снизился на 0,1%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix опустились соответственно на 0,22% и на 0,15%.

Котировки акций Nintendo уменьшились на 1,3% после того, как производитель игровых консолей и видеоигр дал очень консервативный прогноз на текущий фингод.

Кроме того, подешевели бумаги производителя электроники Sony - на 0,9% и телекоммуникационной SoftBank Group - на 0,3%.

Между тем акции крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing подорожали на 0,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite за день снизился на 1,2%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,19%.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. выросли на 0,3% на гонконгской бирже, девелопера Country Garden - на 0,2%.

Капитализация китайского производителя компонентов для электроники AAC Technologies увеличилась на 2%.

Между тем подешевели на 1,6% бумаги CNOOC. Крупнейшая по объемам добычи нефти и газа на шельфе компания Китая уменьшила выручку в первом квартале на 1,1%, поскольку сокращение добычи на зарубежных месторождениях и снижение цен на нефть нивелировало повышение нефтедобычи в стране.

Кроме того, на 2,6% упала стоимость HNA Group, владельца Hong Kong Airlines.

Значение южнокорейского индекса Kospi в пятницу уменьшилось на 0,51%.

Акции автопроизводителя Hyundai Motor потеряли в цене 1,8%.

Капитализация производителя полупроводников SK Hynix сократилась на 2%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 за день поднялся на 0,05%. По итогам недели он прибавил 2%, что стало максимальным повышением с начала февраля. В апреле он увеличился на 3,3%.

В пятницу подорожали акции фармацевтической компании CSL (на 1%) и банка Westpac (на 0,6%)/

При этом курс ценных бумаг нефтепроизводителя Beach Energy снизился на 0,9%, горнодобывающих Fortescue Metals и BHP - соответственно на 5,4% и на 1,6%.

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