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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 7:56 09.07.2018 - 07:56

Токио. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют уверенный подъем в ходе торгов в понедельник на фоне позитивного настроения, сформировавшегося на рынках акций других стран в пятницу, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка поднялся на 1,2%.

Японские индикаторы Nikkei 225 и Topix к 7:57 МСК увеличились соответственно на 1,28% и 1,21%. Позитивное влияние на рынок оказывает, в том числе, ослабление курса иены.

Котировки акций автопроизводителей повышаются, включая Toyota Motor Corp. - на 0,7% и Honda Motor Co. - на 0,6%.

Помимо этого дорожают бумаги производителей электроники Sony Corp. (на 4,1%), TDK (на 4,3%) и Fujitsu (на 4,7%).

Также сильно растет рыночная стоимость строительных и инжиниринговых компаний после наводнения на юго-западе Японии.

По метеопрогнозам, ливневые дожди, которые обрушились на центральные и юго-западные районы страны в конце минувшей недели, могут продолжиться. Власти предупреждают об опасности схода селей, призывая население районов, которые могут подвергнуться опасности, к эвакуации.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:17 МСК повысилось на 0,55%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. увеличилась на 2%, менее крупного представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - на 1,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:02 МСК поднялся на 1,66%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,41%.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на гонконгской бирже вырос на 2,5%.

Акции производителя компонентов для смартфонов AAC подорожали на 1,3%.

Между тем цена акций Xiaomi Corp. снижается в ходе дебютных торгов после IPO. Один из крупнейших мировых производителей смартфонов и другой потребительской электроники в пятницу провела первичное размещение в Гонконге по нижней границе ценового диапазона, составлявшего от 17 до 22 гонконгских долларов за акцию ($2,17-2,81) и привлекла около $4,7 млрд.

Оценка капитализации Xiaomi - $54 млрд, вдвое меньше, чем компания хотела получить изначально (около $100 млрд). Несмотря на это, размещение Xiaomi стало крупнейшим IPO в Гонконге с сентября 2016 года.

Торги бумагами Xiaomi в понедельник начались на уровне 16,6 доллара, затем котировки упали до 16 долларов, а потом пошли вверх до 16,82 доллара.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 8:17 МСК прибавил 0,24%.

При этом рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. выросла на 2,2% и 1,6% соответственно.

Кроме того, дорожают акции крупнейших австралийских банков National Australia Bank - на 0,4%, Australia & New Zealand Banking - на 0,4%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,6%.

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