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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 13:05 23.10.2018 - 13:05

Токио. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник возобновили падение после существенного подъема в предыдущий день.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 2,3% - до минимума в текущем году.

"Глобальные финансовые рынки не могут перейти к ралли, поскольку различные геополитические опасения оказывают давление на настроение инвесторов, - полагает главный операционный директор Rakuten Securities Australia Ник Твидейл. - Значительная часть мира выглядит пессимистично в нынешней обстановке, что подталкивает рынки к коррекции".

Негативом выступают такие факторы, как торговая война США и Китая, усиление напряженности вокруг Саудовской Аравии, а также опасения относительно бюджета Италии, сообщает агентство Bloomberg.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов снизились соответственно на 2,67% и 2,63%.

Китайский индекс Shanghai Composite за день потерял 2,26%, гонконгский Hang Seng упал на 3,08%.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга рухнул на 4,6%, девелопера Country Garden Holdings - на 5,4%, страховщика AIA - на 4,6%.

Цена акций Kweichow Moutai Co., флагмана ликеро-водочной промышленности Китая, упала на 7,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi опустилось на 2,57%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 1,2%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 1,3%.

Крупнейшая в Южной Корее сталелитейная компания Posco увеличила операционную прибыль в третьем квартале на 36%, в результате чего она достигла максимальной отметки со второго квартала 2011 года. Кроме того, компания повысила прогноз выручки на текущий год. Тем не менее, котировки акций Posco, которая входит в пятерку ведущих мировых сталелитейных компаний, снизились во вторник на 2,1%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов во вторник уменьшился на 1,05%, завершив "в минусе" третью сессию подряд. Десять из одиннадцати отраслевых групп индекса снизились, лидером падения выступил финансовый сектор.

Акции крупнейших австралийских банков подешевели: Commonwealth Bank of Australia - на 1,1%, Westpac Banking и National Australia Bank - на 1,2%, Australia & New Zealand Banking - на 1,9%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. уменьшилась на 1,1% и 0,8% соответственно.

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