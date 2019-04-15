Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 8:16

Токио. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют существенный рост в ходе торгов в понедельник на оптимизме по поводу торговых переговоров США с Китаем.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,8% и достиг максимальной отметки с октября прошлого года.

Японский индекс Nikkei 225 к 08:51 мск увеличился на 1,4%, более широкий Topix поднялся на 1,35%, до максимума с начала года.

Гонконгский Hang Seng повысился на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%.

Южнокорейский индикатор Kospi вырос на 0,5%, индийский BSE Sensex - на 0,25%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,45%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился менее чем на 0,1%, новозеландский NZX 50 подскочил на 0,8%.

На минувших выходных министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о существенном прогрессе в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином, отметив, что стороны "приближаются к финальному раунду".

На полях мероприятия, организованного Международным валютным фондом (МВФ) в Вашингтоне, С.Мнучин заявил журналистам, что он и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер на текущей неделе проведут две телеконференции со своими китайскими партнерами. При этом стороны обсуждают необходимость дальнейших личных встреч, добавил он.

Более того, министр финансов отметил, что США готовы взять на себя ответственность за последствия неисполнения обязательств по торговому соглашению с Китаем.

"США принимают на себя определенные обязательства, как и Китай, - приводит слова С.Мнучина агентство Bloomberg. - Я полагаю, что механизм обеспечения соблюдения договоренностей будет действовать в обе стороны. Мы должны будем выполнять свои обязательства и быть готовыми к последствиям в обратном случае, и то же самое касается другой стороны".

Акции японского оператора связи SoftBank Group дорожают в Токио на 3,2%, производителя видеоигр и консолей Nintendo - на 2%, нефтедобывающей компании Inpex - на 2,9%.

Также поднимается стоимость акций гонконгских девелоперов, включая China Resources Land (+0,3%) и Country Garden (+1,2%).

Цена бумаг южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines подскочила на 30% на слухах, что ее материнская компания Kumho Asiana Group планирует продать долю акций авиаперевозчика.

Котировки акций австралийских энергетических компаний Beach Energy и Oil Search растут на 1,7% и 1% соответственно.

Рыночная стоимость Samsung повысились на 0,6%, другого крупного производителя полупроводников SK Hynix - на 2,2%.

Акции китайского интернет-гиганта Tencent дешевеют на 0,5%, страховой компании Ping An - дорожают на 1,5%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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