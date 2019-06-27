Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 8:14

Токио. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Практически все фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют существенный подъем в ходе торгов в четверг на ожиданиях, что США и Китаю удастся приблизиться к подписанию торгового соглашения по итогам встречи лидеров двух стран.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,9%, как и более широкий Topix.

Китайский Shanghai Composite прибавил 0,8%, Shenzhen Composite - 1,2%, гонконгский Hang Seng - 1%.

Южнокорейский индикатор Kospi увеличился на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, новозеландский NZX 50 - на 0,2%. Индийский индекс BSE Sensex повысился на 0,4%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,6%.

В "красной зоне" торгуются только индикаторы Пакистана, Вьетнама и Шри-Ланки.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогут продвинуться в торговых переговорах в ходе встречи, поскольку соглашение с Китаем готово на 90%, заявил накануне финансов Стивен Мнучин. Встреча состоится в Осаке в рамках саммита G20.

"Мы прошли путь на 90%, и я вижу возможность его завершения, - заявил Мнучин о переговорах. - Мы хотим услышать, что Китай готов вернуться за стол переговоров и продолжать их, поскольку, я думаю, есть хорошие перспективы для экономики КНР и для американской экономики в достижении торгового баланса и дальнейшего сотрудничества на этой основе".

Между тем сам Трамп в интервью телеканалу Fox намекнул на возможность введения новых пошлин на китайский импорт, если странам не удастся добиться прогресса на переговорах.

"План Б заключается в том, что мы будем брать с Китая миллиарды долларов каждый месяц и все меньше торговать с ним", - заявил Трамп.

Также инвесторы оценивают статданные по розничным продажам в Японии. Как сообщалось, в мае продажи увеличились на 0,3% по сравнению с апрелем, вдвое слабее прогноза. Между тем в годовом выражении показатель вырос на 1,2%, что совпало с ожиданиями рынка.

Акции японского производителя экранов для мобильных устройств Japan Display дорожают на 17% на новости, что американская Apple инвестирует $100 млн в испытывающего проблемы поставщика компонентов.

Среди других японских фирм активно дорожают бумаги оператора связи SoftBank (+3,3%), автопроизводителя Toyota (+0,8%) и финкомпании Mitsubishi UFJ (+1,2%).

Цена бумаг операторов казино Sands China и Galaxy Entertainment увеличивается на 2,6% и 3,6% соответственно. Котировки производителей деталей для электроники AAC Technologies и Sunny Optical поднимаются на 3,1% и 1,9% соответственно.

Капитализация южнокорейского производителя электроники и микрочипов Samsung Electronics повысилась на 2,7%, тайваньского Taiwan Semiconductor - на 2,6%.

Рыночная стоимость китайского интернет-гиганта Tencent повысилась на 0,1%, страховщика China Life Insurance - на 0,2%.

Бумаги австралийских горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto подскочили в цене на 2% и 3% соответственно.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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