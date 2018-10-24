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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 8:09 24.10.2018 - 08:09

Токио. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют значительный рост в ходе торгов в среду после падения накануне, в результате которого индексы вплотную приблизились к "медвежьему" рынку.

Падение индексов во вторник объясняется снижением аппетита к риску на фоне сохраняющихся опасений по поводу торговых войн США и Китая, а также итальянского бюджета, который вызвал недовольство властей ЕС.

Тем не менее, в среду китайские инвесторы демонстрируют оптимизм в отношении правительственных стимулов, которые, как ожидается, поддержат экономику КНР и фондовый рынок.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific растет на 0,4%, но остается на 19% ниже пикового значения, достигнутого в январе.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix увеличились соответственно на 0,5% и 0,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,5%, Shenzhen Composite практически не меняется, а гонконгский Hang Seng увеличился на 0,3%. Пакистанский Karachi 100 поднимается на 3,4%, сингапурский FTSE Straits - на 0,5%.

Снижение южнокорейского Kospi составило 0,3%, индонезийского Jakarta Composite - 0,1%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 опускается на 0,2%, новозеландский NZX 50 - на 0,3%.

Цена акций китайского банка China Construction Bank растет на 1,3%. Накануне банк отчитался о результатах за третий квартал, продемонстрировав рост прибыли на 6,6% в годовом выражении, до 67,1 млрд юаней ($9,7 млрд), что в целом совпало с прогнозами рынка.

Бумаги японского производителя средств для ухода за кожей Ci:z Holdings могут продемонстрировать резкие изменения в среду. Накануне Johnson & Johnson объявил о планах выкупить все не принадлежащие ему акции компании по цене 5,9 тыс. иен, что на 55% превышает котировки на закрытие торгов во вторник.

Рыночная стоимость крупнейшей в Азии компании розничной торговли Fast Retailing, владеющей брендом Uniqlo, повысилась на 2,3%.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга поднялся на 0,2%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,4%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - упала на 2,3%.

Китайские энергетические компании CNOOC и Sinopec потеряли 2,6% и 2% капитализации соответственно из-за обвала цен на нефть во вторник до минимума с начала сентября.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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